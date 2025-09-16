Быстрый тест по ПДД: разрешен ли объезд трамвая

Тест по ПДД — разрешен ли объезд трамвая
Задача по темам о расположении транспортных средств на дороге и о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств. Разрешено ли водителю белого автомобиля объехать трамвай в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается при отсутствии встречного трамвая.
- Разрешается после того, как пассажиры войдут в трамвай, а двери трамвая закроются.
- Разрешается при соблюдении условий 2 и 3.
- Запрещается.
Разбор задачи
Трамвай остановился для высадки и посадки пассажиров. Водитель синего автомобиля также остановился, чтобы дать пассажирам дорогу. В то же время водитель белой машины намерен объехать трамвай по колее встречного направления.
Читаем пункт 18.8 ПДД:
"Водитель транспортного средства должен остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, которые идут со стороны открытых дверей к (или от) трамвая, стоящего на остановке, если посадка или высадка производится с проезжей части или посадочной площадки, размещенной на ней. Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае закроются двери".
Таким образом, водитель синего автомобиля делает все по правилам. В отличие от водителя белой машины, который однозначно нарушает пункт другого раздела ПДД.
Читаем пункт 11.9 ПДД:
"Запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления, отделенные от проезжей части трамвайные пути и разделительную полосу".
Правильный ответ
№5
