Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест по ПДД — разрешен ли объезд трамвая

Тест по ПДД — разрешен ли объезд трамвая

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 19:45
Быстрый тест по ПДД: разрешен ли объезд трамвая
Так можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о расположении транспортных средств на дороге и о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств. Разрешено ли водителю белого автомобиля объехать трамвай в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается при отсутствии встречного трамвая.
  3. Разрешается после того, как пассажиры войдут в трамвай, а двери трамвая закроются.
  4. Разрешается при соблюдении условий 2 и 3.
  5. Запрещается.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи можна обігнати трамвай?

Трамвай остановился для высадки и посадки пассажиров. Водитель синего автомобиля также остановился, чтобы дать пассажирам дорогу. В то же время водитель белой машины намерен объехать трамвай по колее встречного направления.

Читаем пункт 18.8 ПДД:

"Водитель транспортного средства должен остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, которые идут со стороны открытых дверей к (или от) трамвая, стоящего на остановке, если посадка или высадка производится с проезжей части или посадочной площадки, размещенной на ней. Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае закроются двери".

Таким образом, водитель синего автомобиля делает все по правилам. В отличие от водителя белой машины, который однозначно нарушает пункт другого раздела ПДД.

Читаем пункт 11.9 ПДД:

"Запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления, отделенные от проезжей части трамвайные пути и разделительную полосу".

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации