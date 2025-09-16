Відео
Тест з ПДР — чи дозволений обʼїзд трамвая

Тест з ПДР — чи дозволений обʼїзд трамвая

Дата публікації: 16 вересня 2025 19:45
Швидкий тест з ПДР: чи дозволений обʼїзд трамвая
Так можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про розташування транспортних засобів на дорозі та про проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Чи дозволено водієві білого автомобіля обʼїхати трамвай у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється за відсутності зустрічного трамвая.
  3. Дозволяється після того, як пасажири ввійдуть у трамвай, а двері трамвая зачиняться.
  4. Дозволяється за дотримання умов 2 та 3.
  5. Забороняється.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи можна обігнати трамвай?

Трамвай зупинився для висадки та посадки пасажирів. Водій синього автомобіля також зупинився, щоб дати пасажирам дорогу. Водночас водій білої машини має намір об'їхати трамвай по колії зустрічного напрямку.

Читаємо пункт 18.8 ПДР:

"Водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей до (або від) трамвая, що стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини чи посадкового майданчика, розміщеного на ній. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину і в трамваї зачиняться двері".

Таким чином, водій синього автомобіля робить усе за правилами. На відміну від водія білої машини, який однозначно порушує пункт іншого розділу ПДР.

Читаємо пункт 11.9 ПДР:

"Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу".

Правильна відповідь

№5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
