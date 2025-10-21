Підступний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушує правила на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій білого автомобіля. Водій синього автомобіля. Водії синього та білого автомобілів. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля проїжджає прямо, водії білого авто повертає ліворуч з крайньої лівої смуги, а водій синьої машини виконує той самий маневр, але з попутної трамвайної колії, яка знаходиться на одному рівні з дорогою.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16 "Напрямки руху по смугах", 5.18 "Напрямок руху по смузі" або розміткою 1.18".

На зображеному перехресті встановлено знак 5.16 "Напрямки руху по смугах", тому водій синього авто порушує правила, коли повертає ліворуч з трамвайної колії.

Водії білого та червоного автомобіля усе роблять за правилами, адже рухаються у напрямках, вказаних на знаку 5.16.

Правильна відповідь

№3

