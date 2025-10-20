Каверзний тест ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Який варіант розвороту дозволяється водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Варіант А. Варіант Б. Обидва варіанти дозволені. Обидва варіанти заборонені.

Розбір задачі

Водій жовтого автомобіля має намір виконати розворот. Варіант траєкторії А передбачає розворот за дорожнім знаком на перехресті, а варіант Б — перед ним.

Насправді, це не має значення, адже знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє лише поворот, а розворот дозволяє.

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

на залізничних переїздах;

на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

у тунелях;

за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку;

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;

на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27".

Таким чином розворот на перехресті не заборонений, а отже траєкторія А є законною. Також ніщо не забороняє виконати розворот й за траєкторією Б.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: