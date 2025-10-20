Каверзний тест ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена

Тест ПДР про розворот — яка траєкторія дозволена
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Який варіант розвороту дозволяється водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Варіант А.
- Варіант Б.
- Обидва варіанти дозволені.
- Обидва варіанти заборонені.
Розбір задачі
Водій жовтого автомобіля має намір виконати розворот. Варіант траєкторії А передбачає розворот за дорожнім знаком на перехресті, а варіант Б — перед ним.
Насправді, це не має значення, адже знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє лише поворот, а розворот дозволяє.
Читаємо пункт 10.7 ПДР:
"Розворот забороняється:
- на залізничних переїздах;
- на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
- у тунелях;
- за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку;
- на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
- на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27".
Таким чином розворот на перехресті не заборонений, а отже траєкторія А є законною. Також ніщо не забороняє виконати розворот й за траєкторією Б.
Правильна відповідь
№3
