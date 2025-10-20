Каверзный тест ПДД: какая траектория разворота разрешена

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Какой вариант разворота разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Вариант А. Вариант Б. Оба варианта разрешены. Оба варианта запрещены.

Разбор задачи

Водитель желтого автомобиля намерен выполнить разворот. Вариант траектории А предусматривает разворот за дорожным знаком на перекрестке, а вариант Б — перед ним.

На самом деле, это не имеет значения, ведь знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает только поворот, а разворот разрешает.

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в тоннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".

Таким образом разворот на перекрестке не запрещен, а значит траектория А является законной. Также ничто не запрещает выполнить разворот и по траектории Б.

Правильный ответ

№3

