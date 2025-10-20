Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД о развороте — какая траектория разрешена

Тест ПДД о развороте — какая траектория разрешена

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 19:45
обновлено: 10:03
Каверзный тест ПДД: какая траектория разворота разрешена
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Какой вариант разворота разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Вариант А.
  2. Вариант Б.
  3. Оба варианта разрешены.
  4. Оба варианта запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: який варіант розвороту дозволений?

Водитель желтого автомобиля намерен выполнить разворот. Вариант траектории А предусматривает разворот за дорожным знаком на перекрестке, а вариант Б — перед ним.

На самом деле, это не имеет значения, ведь знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает только поворот, а разворот разрешает.

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

  • на железнодорожных переездах;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • в тоннелях;
  • при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
  • на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".

Таким образом разворот на перекрестке не запрещен, а значит траектория А является законной. Также ничто не запрещает выполнить разворот и по траектории Б.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации