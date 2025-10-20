Каверзный тест ПДД: какая траектория разворота разрешена

Тест ПДД о развороте — какая траектория разрешена
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Какой вариант разворота разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Вариант А.
- Вариант Б.
- Оба варианта разрешены.
- Оба варианта запрещены.
Разбор задачи
Водитель желтого автомобиля намерен выполнить разворот. Вариант траектории А предусматривает разворот за дорожным знаком на перекрестке, а вариант Б — перед ним.
На самом деле, это не имеет значения, ведь знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает только поворот, а разворот разрешает.
Читаем пункт 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается:
- на железнодорожных переездах;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- в тоннелях;
- при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".
Таким образом разворот на перекрестке не запрещен, а значит траектория А является законной. Также ничто не запрещает выполнить разворот и по траектории Б.
Правильный ответ
№3
