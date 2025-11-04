Видео
Видео

Коварный тест ПДД — какая траектория поворота разрешена

Коварный тест ПДД — какая траектория поворота разрешена

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 19:45
обновлено: 14:33
Сложный тест ПДД: какая траектория поворота налево разрешена
Как можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Какая траектория поворота налево разрешена велосипедисту в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Траектория А.
  2. Траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: яка траєкторія повороту дозволена велосипедисту?

Траектория А предусматривает поворот налево с крайней левой полосы проезжей части. Траектория Б — поворот с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.

На самом деле, согласно пункту 11.8 ПДД, поворачивать налево или разворачиваться нужно с трамвайного пути попутного направления, если другой порядок движения не определен дорожными знаками или разметкой. Но это правило не касается велосипедистов.

Читаем пункт 11.14 ПДД:

"Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст препятствий пешеходам".

Итак, если велосипедист желает попасть на левую сторону дороги, ему нужно спешиться и воспользоваться пешеходным переходом. А уже потом продолжать движение на велосипеде как можно ближе к правому краю.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
