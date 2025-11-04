Складний тест ПДР: яка траєкторія повороту ліворуч дозволена

Підступний тест ПДР — яка траєкторія повороту дозволена
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Яка траєкторія повороту ліворуч дозволена велосипедисту у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Траєкторія А.
- Траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Траєкторія А передбачає поворот ліворуч з крайньої лівої смуги проїзної частини. Траєкторія Б — поворот з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.
Насправді, згідно з пунктом 11.8 ПДР, повертати ліворуч або розвертатися потрібно з трамвайної колії попутного напрямку, якщо інший порядок руху не визначено дорожніми знаками або розміткою. Але це правило не стосується велосипедистів.
Читаємо пункт 11.14 ПДР:
"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам".
Отже, якщо велосипедист бажає потрапити на лівий бік дороги, йому потрібно спішитися та скористатися пішохідним переходом. А вже потім продовжувати рух на велосипеді якомога ближче до правого краю.
Правильна відповідь
№4
