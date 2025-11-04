Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Підступний тест ПДР — яка траєкторія повороту дозволена

Підступний тест ПДР — яка траєкторія повороту дозволена

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 19:45
Оновлено: 14:33
Складний тест ПДР: яка траєкторія повороту ліворуч дозволена
Як можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Яка траєкторія повороту ліворуч дозволена велосипедисту у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: яка траєкторія повороту дозволена велосипедисту?

Траєкторія А передбачає поворот ліворуч з крайньої лівої смуги проїзної частини. Траєкторія Б — поворот з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. 

Насправді, згідно з пунктом 11.8 ПДР, повертати ліворуч або розвертатися потрібно з трамвайної колії попутного напрямку, якщо інший порядок руху не визначено дорожніми знаками або розміткою. Але це правило не стосується велосипедистів.

Читаємо пункт 11.14 ПДР:

"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам".

Отже, якщо велосипедист бажає потрапити на лівий бік дороги, йому потрібно спішитися та скористатися пішохідним переходом. А вже потім продовжувати рух на велосипеді якомога ближче до правого краю.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
