Складний тест ПДР: яка траєкторія повороту ліворуч дозволена

Як можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Яка траєкторія повороту ліворуч дозволена велосипедисту у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Траєкторія А передбачає поворот ліворуч з крайньої лівої смуги проїзної частини. Траєкторія Б — поворот з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.

Насправді, згідно з пунктом 11.8 ПДР, повертати ліворуч або розвертатися потрібно з трамвайної колії попутного напрямку, якщо інший порядок руху не визначено дорожніми знаками або розміткою. Але це правило не стосується велосипедистів.

Читаємо пункт 11.14 ПДР:

"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам".

Отже, якщо велосипедист бажає потрапити на лівий бік дороги, йому потрібно спішитися та скористатися пішохідним переходом. А вже потім продовжувати рух на велосипеді якомога ближче до правого краю.

Правильна відповідь

№4

