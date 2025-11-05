Быстрый тест ПДД: кто имеет преимущество на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — кто проедет первым
Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель трамвая.
- Водитель белого автомобиля
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого авто проезжает прямо, а водитель трамвая поворачивает налево. Согласно знакам приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находится водитель легковушки, но он не имеет никакого преимущества в изображенной ситуации, ведь на перекрестке работает светофор.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
В ситуации, когда знаки приоритета не действуют, а зеленый свет горит одновременно для водителей трамвая и автомобиля, первым перекресток проедет трамвай. И неважно, что рельсовое транспортное средство поворачивает налево, а легковушка едет прямо.
Читаем пункт 16.7 ПДД:
"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".
Правильный ответ
№1
