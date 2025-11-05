Видео
Видео

Тест ПДД на перекрестке — кто проедет первым

Тест ПДД на перекрестке — кто проедет первым

Дата публикации 5 ноября 2025 07:35
обновлено: 20:21
Быстрый тест ПДД: кто имеет преимущество на перекрестке
Кто за кем? Рисунок: "Керманич"

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Водитель трамвая.
  2. Водитель белого автомобиля

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має перевагу на перехресті?

На перекрестке водитель белого авто проезжает прямо, а водитель трамвая поворачивает налево. Согласно знакам приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находится водитель легковушки, но он не имеет никакого преимущества в изображенной ситуации, ведь на перекрестке работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

В ситуации, когда знаки приоритета не действуют, а зеленый свет горит одновременно для водителей трамвая и автомобиля, первым перекресток проедет трамвай. И неважно, что рельсовое транспортное средство поворачивает налево, а легковушка едет прямо.

Читаем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
