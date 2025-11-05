Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР на перехресті — хто проїде першим

Тест ПДР на перехресті — хто проїде першим

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 07:35
Оновлено: 20:21
Швидкий тест ПДР: хто має перевагу на перехресті
Хто за ким? Малюнок: "Керманич"

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій трамвая.
  2. Водій білого автомобіля

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має перевагу на перехресті?

На перехресті водій білого авто проїжджає прямо, а водій трамвая повертає ліворуч. Згідно зі знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на головній дорозі знаходиться водій легковика, але він не має жодної переваги у зображеній ситуації, адже на перехресті працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3  ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

У ситуації, коли знаки пріоритету не діють, а зелене світло горить одночасно для водіїв трамвая та автомобіля, першим перехрестя проїде трамвай. І байдуже, що рейковий транспортний засіб повертає ліворуч, а легковик їде прямо.

Читаємо пункт 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації