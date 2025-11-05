Швидкий тест ПДР: хто має перевагу на перехресті

Хто за ким? Малюнок: "Керманич"

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Водій трамвая. Водій білого автомобіля

Розбір задачі

На перехресті водій білого авто проїжджає прямо, а водій трамвая повертає ліворуч. Згідно зі знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на головній дорозі знаходиться водій легковика, але він не має жодної переваги у зображеній ситуації, адже на перехресті працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

У ситуації, коли знаки пріоритету не діють, а зелене світло горить одночасно для водіїв трамвая та автомобіля, першим перехрестя проїде трамвай. І байдуже, що рейковий транспортний засіб повертає ліворуч, а легковик їде прямо.

Читаємо пункт 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Правильна відповідь

№1

