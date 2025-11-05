Швидкий тест ПДР: хто має перевагу на перехресті

Тест ПДР на перехресті — хто проїде першим
Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Водій трамвая.
- Водій білого автомобіля
Розбір задачі
На перехресті водій білого авто проїжджає прямо, а водій трамвая повертає ліворуч. Згідно зі знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на головній дорозі знаходиться водій легковика, але він не має жодної переваги у зображеній ситуації, адже на перехресті працює світлофор.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
У ситуації, коли знаки пріоритету не діють, а зелене світло горить одночасно для водіїв трамвая та автомобіля, першим перехрестя проїде трамвай. І байдуже, що рейковий транспортний засіб повертає ліворуч, а легковик їде прямо.
Читаємо пункт 16.7 ПДР:
"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".
Правильна відповідь
№1
