Заплутаний тест ПДР: хто за ким проїде перехрестя

Непростий тест ПДР — хто як проїде перехрестя
Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. В якій послідовності транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Трамвай, червоний автомобіль, зелений.
- Трамвай, зелений автомобіль, червоний.
- Червоний автомобіль, трамвай, зелений.
- Зелений автомобіль, трамвай, червоний.
- Червоний автомобіль, зелений, трамвай.
- Зелений автомобіль, червоний, трамвай.
Розбір задачі
Трамвай повертає праворуч, червоний автомобіль проїжджає прямо, а зелений виконує розворот.
На перехресті встановлені дорожні знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога", але вони не діють, адже працює світлофор.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Водії усіх транспортних засобів мають право продовжити рух, позаяк легковим автомобілям горить зелений сигнал світлофора, а трамваю — зелена стрілочка у додатковій секції світлофора при основному червоному.
Останнім перехрестя проїде трамвай, адже він рухається у напрямку стрілочки з додаткової секції світлофора.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
А першим проїде прямо червоний автомобіль, адже водій зеленої машини, що розвертається, зобовʼязаний його пропустити.
Читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Правильна відповідь
№5
