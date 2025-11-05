Відео
Непростий тест ПДР — хто як проїде перехрестя

Непростий тест ПДР — хто як проїде перехрестя

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 19:45
Оновлено: 16:31
Заплутаний тест ПДР: хто за ким проїде перехрестя
Хто за ким? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. В якій послідовності транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Трамвай, червоний автомобіль, зелений.
  2. Трамвай, зелений автомобіль, червоний.
  3. Червоний автомобіль, трамвай, зелений.
  4. Зелений автомобіль, трамвай, червоний.
  5. Червоний автомобіль, зелений, трамвай.
  6. Зелений автомобіль, червоний, трамвай.

Розбір задачі

Тест з ПДР: який порядок проїзду ТЗ?

Трамвай повертає праворуч, червоний автомобіль проїжджає прямо, а зелений виконує розворот.

На перехресті встановлені дорожні знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога", але вони не діють, адже працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3  ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Водії усіх транспортних засобів мають право продовжити рух, позаяк легковим автомобілям горить зелений сигнал світлофора, а трамваю — зелена стрілочка у додатковій секції світлофора при основному червоному.

Останнім перехрестя проїде трамвай, адже він рухається у напрямку стрілочки з додаткової секції світлофора.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

А першим проїде прямо червоний автомобіль, адже водій зеленої машини, що розвертається, зобовʼязаний його пропустити.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№5

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
