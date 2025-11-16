Видео
Видео

Тест ПДД — кто кого пропускает на сложном перекрестке

Дата публикации 16 ноября 2025 11:45
обновлено: 22:31
Тест ПДД на сложном перекрестке: кто кого пропускает
Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Какой автомобиль проедет первым, а какой — последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Грузовик и такси первые, синее авто — последнее.
  2. Такси первое, красное авто — последнее.
  3. Синее авто первое, грузовик — последний.
  4. Красное авто первое, такси — последнее.
  5. Грузовик первый, такси — последнее.
  6. Грузовик и такси первые, красное авто — последнее.

Разбор задачи

Тест з ПДР: у якому порядку розʼїдуться авто?

Водители грузовика и желтого такси проезжают прямо, а водители синего и красного автомобилей поворачивают налево.

На перекрестке нет светофоров и регулировщика. Также отсутствуют знаки приоритета. Поэтому разъезжаться на этом нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог водители будут по правилу "правой руки".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Первым проедет грузовик, у которого помехи с правой стороны нет. За ним проезжает водитель красного авто, так как помеха справа для него — грузовик — уже уехал. Далее по тому же принципу поедет синий автомобиль. Такси двинется последним.

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
