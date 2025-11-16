Тест ПДД на сложном перекрестке: кто кого пропускает

Тест ПДД — кто кого пропускает на сложном перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Какой автомобиль проедет первым, а какой — последним в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Грузовик и такси первые, синее авто — последнее.
- Такси первое, красное авто — последнее.
- Синее авто первое, грузовик — последний.
- Красное авто первое, такси — последнее.
- Грузовик первый, такси — последнее.
- Грузовик и такси первые, красное авто — последнее.
Разбор задачи
Водители грузовика и желтого такси проезжают прямо, а водители синего и красного автомобилей поворачивают налево.
На перекрестке нет светофоров и регулировщика. Также отсутствуют знаки приоритета. Поэтому разъезжаться на этом нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог водители будут по правилу "правой руки".
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Первым проедет грузовик, у которого помехи с правой стороны нет. За ним проезжает водитель красного авто, так как помеха справа для него — грузовик — уже уехал. Далее по тому же принципу поедет синий автомобиль. Такси двинется последним.
Правильный ответ
№5
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!