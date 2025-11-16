Тест ПДД на сложном перекрестке: кто кого пропускает

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Какой автомобиль проедет первым, а какой — последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Грузовик и такси первые, синее авто — последнее. Такси первое, красное авто — последнее. Синее авто первое, грузовик — последний. Красное авто первое, такси — последнее. Грузовик первый, такси — последнее. Грузовик и такси первые, красное авто — последнее.

Разбор задачи

Водители грузовика и желтого такси проезжают прямо, а водители синего и красного автомобилей поворачивают налево.

На перекрестке нет светофоров и регулировщика. Также отсутствуют знаки приоритета. Поэтому разъезжаться на этом нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог водители будут по правилу "правой руки".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Первым проедет грузовик, у которого помехи с правой стороны нет. За ним проезжает водитель красного авто, так как помеха справа для него — грузовик — уже уехал. Далее по тому же принципу поедет синий автомобиль. Такси двинется последним.

Правильный ответ

№5

