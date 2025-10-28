Хитрый тест ПДД: куда может ехать автомобиль

Куда разрешено? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Куда разрешено продолжить движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Прямо и налево. Налево. Прямо. Прямо, налево и в обратном направлении. Налево и в обратном направлении. Разрешено в любом направлении.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля видит перед собой знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что он выезжает с дороги с односторонним движением, а значит в случае езды в обратном направлении, водитель окажется против потока на встречной полосе. Это категорически запрещено.

Еще один знак 4.5 "Движение прямо или налево", позволяет ехать только в указанных направлениях. То есть двигаться прямо водитель может, но повернуть направо запрещено.

Повернуть налево водитель также не может, ведь находится в правой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№3

