Хитрый тест ПДД: куда может ехать автомобиль

Интересный тест ПДД — куда может ехать автомобиль
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Куда разрешено продолжить движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Прямо и налево.
- Налево.
- Прямо.
- Прямо, налево и в обратном направлении.
- Налево и в обратном направлении.
- Разрешено в любом направлении.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля видит перед собой знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что он выезжает с дороги с односторонним движением, а значит в случае езды в обратном направлении, водитель окажется против потока на встречной полосе. Это категорически запрещено.
Еще один знак 4.5 "Движение прямо или налево", позволяет ехать только в указанных направлениях. То есть двигаться прямо водитель может, но повернуть направо запрещено.
Повернуть налево водитель также не может, ведь находится в правой полосе.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Правильный ответ
№3
