Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Интересный тест ПДД — куда может ехать автомобиль

Интересный тест ПДД — куда может ехать автомобиль

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 07:35
обновлено: 08:35
Хитрый тест ПДД: куда может ехать автомобиль
Куда разрешено? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Куда разрешено продолжить движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Прямо и налево.
  2. Налево.
  3. Прямо.
  4. Прямо, налево и в обратном направлении.
  5. Налево и в обратном направлении.
  6. Разрешено в любом направлении.

Разбор задачи

Тест з ПДР: які напрямки руху дозволені?

На перекрестке водитель белого автомобиля видит перед собой знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что он выезжает с дороги с односторонним движением, а значит в случае езды в обратном направлении, водитель окажется против потока на встречной полосе. Это категорически запрещено.

Еще один знак 4.5 "Движение прямо или налево", позволяет ехать только в указанных направлениях. То есть двигаться прямо водитель может, но повернуть направо запрещено.

Повернуть налево водитель также не может, ведь находится в правой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации