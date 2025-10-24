Тест ПДД: кто первый и последний на сложном перекрестке

Тест ПДД на сложном перекрестке — кто первый и последний
Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство проедет перекресток первым, а какое — последним, в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамваи первые, красный автомобиль последний.
- Грузовик первый, красный автомобиль последний.
- Трамвай №1 первый, трамвай №2 последний.
- Грузовик первый, трамваи последние.
- Красный автомобиль первый, трамвай №2 последний.
- Трамвай №1 первый, красный автомобиль последний.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога". Согласно им, трамвай №2 находится на второстепенной дороге, а все остальные транспортные средства находятся на главной.
Читаем 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Следовательно, водитель трамвая №2 проедет перекресток последним.
Трамвай №1, грузовик и красная легковушка находятся на главной дороге.
Читаем 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Таким образом первым перекресток проедет водитель трамвая №1.
Вторым поедет водитель грузовика, который движется прямо, а третьим — водитель легковушки, поворачивающей налево.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Правильный ответ
№3
