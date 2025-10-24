Тест ПДД: кто первый и последний на сложном перекрестке

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство проедет перекресток первым, а какое — последним, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Трамваи первые, красный автомобиль последний. Грузовик первый, красный автомобиль последний. Трамвай №1 первый, трамвай №2 последний. Грузовик первый, трамваи последние. Красный автомобиль первый, трамвай №2 последний. Трамвай №1 первый, красный автомобиль последний.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога". Согласно им, трамвай №2 находится на второстепенной дороге, а все остальные транспортные средства находятся на главной.

Читаем 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Следовательно, водитель трамвая №2 проедет перекресток последним.

Трамвай №1, грузовик и красная легковушка находятся на главной дороге.

Читаем 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом первым перекресток проедет водитель трамвая №1.

Вторым поедет водитель грузовика, который движется прямо, а третьим — водитель легковушки, поворачивающей налево.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: