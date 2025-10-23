Видео
Видео

Важный тест ПДД — кто проедет первым на светофоре

Дата публикации 23 октября 2025 19:45
обновлено: 15:04
Экспресс-тест ПДД: кто проедет первым на светофоре
Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля
  2. Водитель зеленого автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто за ким проїде на перехресті?

На перекрестке для обоих водителей включен зеленый сигнал светофора. Но для водителя желтого авто, едущего прямо, — в основной секции светофора, а для водителя зеленого, который поворачивает направо, — стрелка в дополнительной.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
