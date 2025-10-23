Экспресс-тест ПДД: кто проедет первым на светофоре

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля Водитель зеленого автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке для обоих водителей включен зеленый сигнал светофора. Но для водителя желтого авто, едущего прямо, — в основной секции светофора, а для водителя зеленого, который поворачивает направо, — стрелка в дополнительной.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№1

