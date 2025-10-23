Экспресс-тест ПДД: кто проедет первым на светофоре

Важный тест ПДД — кто проедет первым на светофоре
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля
- Водитель зеленого автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке для обоих водителей включен зеленый сигнал светофора. Но для водителя желтого авто, едущего прямо, — в основной секции светофора, а для водителя зеленого, который поворачивает направо, — стрелка в дополнительной.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Правильный ответ
№1
