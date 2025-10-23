Відео
Важливий тест ПДР — хто проїде першим на світлофорі

Важливий тест ПДР — хто проїде першим на світлофорі

Дата публікації: 23 жовтня 2025 19:45
Оновлено: 15:04
Експрес-тест ПДР: хто проїде першим на світлофорі
Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля
  2. Водій зеленого автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто за ким проїде на перехресті?

На перехресті для обох водіїв увімкнений зелений сигнал світлофора. Але для водія жовтого авто, що їде прямо, — в основній секції світлофора, а для водія зеленого, який повертає праворуч, — стрілка у додатковій.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
