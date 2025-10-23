Експрес-тест ПДР: хто проїде першим на світлофорі

Важливий тест ПДР — хто проїде першим на світлофорі
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля
- Водій зеленого автомобіля.
Розбір задачі
На перехресті для обох водіїв увімкнений зелений сигнал світлофора. Але для водія жовтого авто, що їде прямо, — в основній секції світлофора, а для водія зеленого, який повертає праворуч, — стрілка у додатковій.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Правильна відповідь
№1
