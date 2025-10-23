Експрес-тест ПДР: хто проїде першим на світлофорі

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля Водій зеленого автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті для обох водіїв увімкнений зелений сигнал світлофора. Але для водія жовтого авто, що їде прямо, — в основній секції світлофора, а для водія зеленого, який повертає праворуч, — стрілка у додатковій.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь

№1

