Тест ПДР: хто перший та останній на складному перехресті

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Який транспортний засіб проїде перехрестя першим, а який — останнім, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Трамваї перші, червоний автомобіль останній. Вантажівка перша, червоний автомобіль останній. Трамвай №1 перший, трамвай №2 останній. Вантажівка перша, трамваї останні. Червоний автомобіль перший, трамвай №2 останній. Трамвай №1 перший, червоний автомобіль останній.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога". Згідно з ними, трамвай №2 знаходиться на другорядній дорозі, а усі інші транспортні засоби перебувають на головній.

Читаємо 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Отже, водій трамвая №2 проїде перехрестя останнім.

Трамвай №1, вантажівка та червоний легковик знаходяться на головній дорозі.

Читаємо 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином першим перехрестя проїде водій трамвая №1.

Другим поїде водій вантажівки, який рухається прямо, а третім — водій легковика, що повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь

№3

