Швидкий тест ПДР на перехресті: який порядок розʼїзду

Хто останній? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби пройдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Трамвай, автомобіль, мотоцикл. Трамвай, мотоцикл, автомобіль. Автомобіль, трамвай, мотоцикл

Розбір задачі

На перехресті водій трамвая проїжджає прямо, а водії автомобіля та мотоцикла повертають ліворуч.

Трамвай та мотоцикл знаходяться на головній дорозі, про що свідчить знак 2.3 "Головна дорога", тому водій автомобіля, який перебуває на другорядній дорозі, рушить останнім.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Першим перехрестя проїде водій трамвая, а мотоцикліст — другим.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№2

