Україна
Відео

Зеленський оцінив роботу ЗСУ на фронті та назвав втрати РФ
Тест ПДР — де паркування не порушує правила

Тест ПДР — де паркування не порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 19:45
Хитрий тест ПДР: де паркування не порушує правила
Де стати? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про зупинку і стоянку. В якому місці водій зеленого авто порушить правила, якщо припаркується, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Варіанти відповіді

Варіанти відповіді

  1. А та В.
  2. В.
  3. Б.
  4. Б та В.
  5. Дозволено у будь-якому з місць.
  6. Заборонено в усіх місцях.

Розбір задачі

Тест з ПДР: де заборонені місця для паркування?

Одразу зазначимо, що ніщо не може заборонити водієві зеленого авто припаркуватися на місці А, адже дія знаку 3.34 "Зупинку заборонено" поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений.

Водій знаходиться на дорозі з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". Тому теоретично зупиняти автомобіль на лівому боці таких доріг дозволено.

Читаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

Але практично там стоїть знак 3.34, тому паркуватися в місці Б також не можна.

Місце В знаходиться поруч з пішохідним переходом.

Читаємо пункт 15.9 (г) ПДР:

"Зупинка забороняється на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі".

Отже, серед усіх місць, зображених на малюнку, забороненими є Б та В.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
