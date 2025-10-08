Відео
Складний тест ПДР — хто має поступитися дорогою

Складний тест ПДР — хто має поступитися дорогою

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 07:35
Непростий тест ПДР: хто має поступитися дорогою
Хто кого пропускає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого з автомобілів зобов'язаний дати дорогу іншому у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто кого пропускає?

До перехрестя наближаються два автомобіля. Водій синього авто рухається прямо трамвайною колією попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.

Водій жовтої машини має намір повернути ліворуч, але робить це з лівої смуги, хоча повинен би повертати з трамвайної колії.

Читаємо пункт 11.8 (3) ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16 "Напрямки руху по смугах", 5.18 "Напрямок руху по смузі" або розміткою 1.18".

Водій жовтого автомобіля порушує правила? Аж ніяк. Зверніть увагу, що трамвайні колії відокремлені від проїзної частини суцільною лінією дорожньої розмітки.

Читаємо пункт 18 (1) ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об’їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об’їзду, без виїзду на трамвайну колію".

Таким чином водій синьої машини не має права рухатися по колії, тому саме він порушує правила та зобовʼязаний поступитися, щоб сильніше не погіршувати своє становище.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
