Главная Авто Сложный тест ПДД — кто должен уступить дорогу

Сложный тест ПДД — кто должен уступить дорогу

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 07:35
Непростой тест ПДД: кто должен уступить дорогу
Кто кого пропускает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого из автомобилей обязан уступить дорогу другому в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто кого пропускає?

К перекрестку приближаются два автомобиля. Водитель синего авто движется прямо по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.

Водитель желтой машины намерен повернуть налево, но делает это с левой полосы, хотя должен бы поворачивать с трамвайных путей.

Читаем пункт 11.8 (3) ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16 "Направления движения по полосам", 5.18 "Направление движения по полосе" или разметкой 1.18".

Водитель желтого автомобиля нарушает правила? Вовсе нет. Обратите внимание, что трамвайные пути отделены от проезжей части сплошной линией дорожной разметки.

Читаем пункт 18 (1) ПДД:

"По трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути".

Таким образом водитель синей машины не имеет права двигаться по путям, поэтому именно он нарушает правила и обязан уступить, чтобы еще сильнее не усугублять свое положение.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
