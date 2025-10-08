Видео
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке — что известно
Тест ПДД — где парковка не нарушает правила

Тест ПДД — где парковка не нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 19:45
Хитрый тест ПДД: где парковка не нарушает правила
Где стать? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача на знание дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. В каком месте водитель зеленого авто нарушит правила, если припаркуется, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Варианты ответа

  1. А и В.
  2. В.
  3. Б.
  4. Б и В.
  5. Разрешено в любом из мест.
  6. Запрещено во всех местах.

Разбор задачи

Тест з ПДР: де заборонені місця для паркування?

Сразу отметим, что ничто не может запретить водителю зеленого авто припарковаться на месте А, ведь действие знака 3.34 "Остановка запрещена" распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Водитель находится на дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Поэтому теоретически останавливать автомобиль на левой стороне таких дорог разрешено.

Читаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".

Но практически там стоит знак 3.34, поэтому парковаться в месте Б также нельзя.

Место В находится рядом с пешеходным переходом.

Читаем пункт 15.9 (г) ПДД:

"Остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении".

Итак, среди всех мест, изображенных на рисунке, запрещенными являются Б и В.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
