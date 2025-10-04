Хитрый тест ПДД на круговом перекрестке: кто за кем проедет

Тест ПДД на круговом перекрестке — как правильно проехать
Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. В каком порядке транспортные средства разъедутся на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Синий автомобиль, мотоцикл, желтый.
- Синий автомобиль, желтый, мотоцикл.
- Желтый автомобиль, мотоцикл, синий.
- Желтый автомобиль, синий, мотоцикл.
- Мотоцикл, синий автомобиль, желтый.
- Мотоцикл, желтый автомобиль, синий.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля и мотоциклист уже движутся по кругу. Водитель желтой машины намерен на него заехать, но сначала он должен пропустить другие транспортные средства.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Водитель синего автомобиля и мотоциклист выполняют одновременное перестроение. Так как мотоцикл находится справа от синей машины, именно он имеет приоритет и проедет первым.
Читаем пункт 10.3 ПДД:
"При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, который находится слева, должен уступить дорогу транспортному средству, которое находится справа".
Правильный ответ
№5
