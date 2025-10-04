Хитрый тест ПДД на круговом перекрестке: кто за кем проедет

Кто за кем? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. В каком порядке транспортные средства разъедутся на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Синий автомобиль, мотоцикл, желтый. Синий автомобиль, желтый, мотоцикл. Желтый автомобиль, мотоцикл, синий. Желтый автомобиль, синий, мотоцикл. Мотоцикл, синий автомобиль, желтый. Мотоцикл, желтый автомобиль, синий.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля и мотоциклист уже движутся по кругу. Водитель желтой машины намерен на него заехать, но сначала он должен пропустить другие транспортные средства.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Водитель синего автомобиля и мотоциклист выполняют одновременное перестроение. Так как мотоцикл находится справа от синей машины, именно он имеет приоритет и проедет первым.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, который находится слева, должен уступить дорогу транспортному средству, которое находится справа".

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: