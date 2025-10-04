Хитрий тест ПДР на круговому перехресті: хто за ким проїде

Хто за ким? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху і зміну його напрямку. В якому порядку транспортні засоби розʼїдуться на круговому перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Синій автомобіль, мотоцикл, жовтий. Синій автомобіль, жовтий, мотоцикл. Жовтий автомобіль, мотоцикл, синій. Жовтий автомобіль, синій, мотоцикл. Мотоцикл, синій автомобіль, жовтий. Мотоцикл, жовтий автомобіль, синій.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля та мотоцикліст вже рухаються по колу. Водій жовтої машини має намір на нього заїхати, але спочатку він має пропустити інші транспортні засоби.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Водій синього автомобіля та мотоцикліст виконують одночасне перестроювання. Позаяк мотоцикл знаходиться праворуч від синьої машини, саме він має пріоритет та проїде першим.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Правильна відповідь

№5

