Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Заплутаний тест ПДР — куди може проїхати бензовоз

Заплутаний тест ПДР — куди може проїхати бензовоз

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 19:45
Хитрий тест ПДР: куди може проїхати бензовоз
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання заборонних дорожніх знаків. В якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві бензовоза у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Ліворуч.
  3. Розворот.
  4. Прямо та розворот.
  5. Ліворуч та розворот.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди дозволено рух вантажівці?

На перехресті водій бензовоза бачить перед собою знак 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" та табличку до нього 7.3.1 "Напрямок дії".

Знак 3.3 забороняє рух вантажних автомобілів та составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин та механізмів.

Таким чином знак та табличка забороняють водієві бензовозу повернути ліворуч, але вони не заперечують проти розвороту. Звичайно, нічого не забороняє водієві також проїхати прямо.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
