Хитрий тест ПДР: куди може проїхати бензовоз

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання заборонних дорожніх знаків. В якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві бензовоза у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Прямо. Ліворуч. Розворот. Прямо та розворот. Ліворуч та розворот. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Реклама

На перехресті водій бензовоза бачить перед собою знак 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" та табличку до нього 7.3.1 "Напрямок дії".

Знак 3.3 забороняє рух вантажних автомобілів та составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин та механізмів.

Реклама

Таким чином знак та табличка забороняють водієві бензовозу повернути ліворуч, але вони не заперечують проти розвороту. Звичайно, нічого не забороняє водієві також проїхати прямо.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: