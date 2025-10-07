Хитрый тест ПДД: куда может проехать бензовоз

Запутанный тест ПДД — куда может проехать бензовоз
Задача на знание запрещающих дорожных знаков. В каком направлении разрешается продолжить движение водителю бензовоза в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- Налево.
- Разворот.
- Прямо и разворот.
- Налево и разворот.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На перекрестке водитель бензовоза видит перед собой знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" и табличку к нему 7.3.1 "Направление действия".
Знак 3.3 запрещает движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с такой, которая превышает указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.
Таким образом знак и табличка запрещают водителю бензовоза повернуть налево, но они не возражают против разворота. Конечно, ничего не запрещает водителю также проехать прямо.
Правильный ответ
№4
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!