Хитрый тест ПДД: куда может проехать бензовоз

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих дорожных знаков. В каком направлении разрешается продолжить движение водителю бензовоза в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Прямо. Налево. Разворот. Прямо и разворот. Налево и разворот. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке водитель бензовоза видит перед собой знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" и табличку к нему 7.3.1 "Направление действия".

Знак 3.3 запрещает движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с такой, которая превышает указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.

Таким образом знак и табличка запрещают водителю бензовоза повернуть налево, но они не возражают против разворота. Конечно, ничего не запрещает водителю также проехать прямо.

Правильный ответ

№4

