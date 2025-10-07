Видео
Зеленский сделал заявление о повышении цен на газ — обращение
Главная Авто Запутанный тест ПДД — куда может проехать бензовоз

Запутанный тест ПДД — куда может проехать бензовоз

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 19:45
Хитрый тест ПДД: куда может проехать бензовоз
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих дорожных знаков. В каком направлении разрешается продолжить движение водителю бензовоза в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Налево.
  3. Разворот.
  4. Прямо и разворот.
  5. Налево и разворот.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди дозволено рух вантажівці?

На перекрестке водитель бензовоза видит перед собой знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" и табличку к нему 7.3.1 "Направление действия".

Знак 3.3 запрещает движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с такой, которая превышает указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.

Таким образом знак и табличка запрещают водителю бензовоза повернуть налево, но они не возражают против разворота. Конечно, ничего не запрещает водителю также проехать прямо.

Правильный ответ

№4

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
