Хитрый тест ПДД: где можно припарковаться

Каверзный тест ПДД — где можно припарковаться
Задача на знание дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. В каком месте может припарковаться водитель красного авто в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".
Варианты ответа
- А.
- Б.
- В.
- Б и В.
- А и Б.
- Разрешено в любом из мест.
- Запрещено во всех местах.
Разбор задачи
Дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена" и табличка под ним 7.2.4 "Зона действия" показывают, что в местах А и В остановка и стоянка транспортных средств запрещена.
Знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" свидетельствует о том, что водитель красного автомобиля находится на дороге с односторонним движением.
Читаем пункт 15.3 ПДД:
"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".
Итак, среди всех мест, изображенных на рисунке, разрешенным для парковки является Б.
Правильный ответ
№2
