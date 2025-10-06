Хитрый тест ПДД: где можно припарковаться

Где встать? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача на знание дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. В каком месте может припарковаться водитель красного авто в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Варианты ответа

А. Б. В. Б и В. А и Б. Разрешено в любом из мест. Запрещено во всех местах.

Разбор задачи

Дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена" и табличка под ним 7.2.4 "Зона действия" показывают, что в местах А и В остановка и стоянка транспортных средств запрещена.

Знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" свидетельствует о том, что водитель красного автомобиля находится на дороге с односторонним движением.

Читаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".

Итак, среди всех мест, изображенных на рисунке, разрешенным для парковки является Б.

Правильный ответ

№2

