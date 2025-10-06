Непростой тест ПДД: как разъехаться на перекрестке

Кто первый? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Водитель синего грузового автомобиля. Водитель красного легкового автомобиля. Водители разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего грузовика движется прямо, а водитель красной машины поворачивает направо.

Неправильно будет считать, что на рисунке изображены неравнозначные дороги только на том основании, что дорога, по которой движется легковушка, не имеет разметки и визуально уже.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

То есть такие основания, как наличие разметки или ширина полос, правилами не предусмотрены. А значит, на рисунке изображен перекресток равнозначных дорог. Поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№1

