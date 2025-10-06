Непростой тест ПДД: как разъехаться на перекрестке

Сложный тест ПДД — как разъехаться на перекрестке
Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Водитель синего грузового автомобиля.
- Водитель красного легкового автомобиля.
- Водители разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке водитель синего грузовика движется прямо, а водитель красной машины поворачивает направо.
Неправильно будет считать, что на рисунке изображены неравнозначные дороги только на том основании, что дорога, по которой движется легковушка, не имеет разметки и визуально уже.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".
То есть такие основания, как наличие разметки или ширина полос, правилами не предусмотрены. А значит, на рисунке изображен перекресток равнозначных дорог. Поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
