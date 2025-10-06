Видео
Видео

Главная Авто Сложный тест ПДД — как разъехаться на перекрестке

Сложный тест ПДД — как разъехаться на перекрестке

Дата публикации 6 октября 2025 07:35
Непростой тест ПДД: как разъехаться на перекрестке
Кто первый? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Водитель синего грузового автомобиля.
  2. Водитель красного легкового автомобиля.
  3. Водители разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто за ким проїде?

На перекрестке водитель синего грузовика движется прямо, а водитель красной машины поворачивает направо.

Неправильно будет считать, что на рисунке изображены неравнозначные дороги только на том основании, что дорога, по которой движется легковушка, не имеет разметки и визуально уже.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

То есть такие основания, как наличие разметки или ширина полос, правилами не предусмотрены. А значит, на рисунке изображен перекресток равнозначных дорог. Поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
