Складний тест ПДР — як розʼїхатися на перехресті

Складний тест ПДР — як розʼїхатися на перехресті

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 07:35
Непростий тест ПДР: як розʼїхатися на перехресті
Хто перший? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв має дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій синього вантажного автомобіля.
  2. Водій червоного легкового автомобіля.
  3. Водії розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто за ким проїде?

На перехресті водій синьої вантажівки рухається прямо, а водій червоної машини повертає праворуч.

Неправильно буде вважати, що на малюнку зображені нерівнозначні дороги лише на тій підставі, що дорога, якою рухається легковик не має розмітки та візуально вужча.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1 — 1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Тобто такі підстави, як наявність розмітки або ширина смуг, правилами не передбачені. А отже, на малюнку зображене перехрестя рівнозначних доріг. Тому читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
