Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Хитрый тест ПДД — какой знак требует обязательной остановки

Хитрый тест ПДД — какой знак требует обязательной остановки

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 11:45
Интересный тест ПДД: какой из знаков требует обязательной остановки
Какой знак? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Какой из трех знаков требует обязательной остановки транспортного средства?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. 1 и 3
  2. 2 и 3
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. Все изображенные знаки

Разбор задачи

Тест з ПДР: який знак вимагає обовʼязково зупинитися?

Знак 2.5 "Преимущество встречного движения" запрещает въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, расположенным на узком участке.

Знак 2.1 "Уступить дорогу" водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.

Знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен" запрещает проезд без остановки перед разметкой 1.12 (стоп-линия), а в случае, когда она отсутствует, перед знаком. Необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекающейся дороге.

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации