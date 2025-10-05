Интересный тест ПДД: какой из знаков требует обязательной остановки

Какой знак? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Какой из трех знаков требует обязательной остановки транспортного средства?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

1 и 3 2 и 3 1 2 3 Все изображенные знаки

Разбор задачи

Знак 2.5 "Преимущество встречного движения" запрещает въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, расположенным на узком участке.

Знак 2.1 "Уступить дорогу" водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.

Знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен" запрещает проезд без остановки перед разметкой 1.12 (стоп-линия), а в случае, когда она отсутствует, перед знаком. Необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекающейся дороге.

Правильный ответ

№5

