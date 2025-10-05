Цікавий тест ПДР: який зі знаків вимагає обов'язкової зупинки

Який знак? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Який з трьох знаків вимагає обов'язкової зупинки транспортного засобу?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

1 та 3 2 та 3 1 2 3 Усі зображені знаки

Розбір задачі

Знак 2.5 "Перевага зустрічного руху" забороняє в’їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці.

Знак 2.1 "Дати дорогу" водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під’їжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі.

Знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" забороняє проїзд без зупинки перед розміткою 1.12 (стоп-лінія), а у разі, коли вона відсутня, перед знаком. Необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухаються дорогою, яка перетинається.

Правильна відповідь

№5

