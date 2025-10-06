Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Каверзний тест ПДР — де можна припаркуватися

Каверзний тест ПДР — де можна припаркуватися

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 19:45
Хитрий тест ПДР: де можна припаркуватися
Де стати? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про зупинку і стоянку. В якому місці може припаркуватися водій червоного авто у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. А.
  2. Б.
  3. В.
  4. Б та В.
  5. А та Б.
  6. Дозволено у будь-якому з місць.
  7. Заборонено в усіх м ісцях.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволена зупинка та стоянка?

Дорожній знак 3.34 "Зупинку заборонено" та табличка під ним 7.2.4 "Зона дії" показують, що у місцях А та В зупинка та стоянка транспортних засобів заборонена.

Знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" свідчить про те, що водій червоного автомобіля перебуває на дорозі з одностороннім рухом.

Читаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

Отже, серед усіх місць, зображених на малюнку, дозволеним для паркування є Б.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації