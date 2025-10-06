Хитрий тест ПДР: де можна припаркуватися

Де стати? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про зупинку і стоянку. В якому місці може припаркуватися водій червоного авто у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

А. Б. В. Б та В. А та Б. Дозволено у будь-якому з місць. Заборонено в усіх м ісцях.

Розбір задачі

Дорожній знак 3.34 "Зупинку заборонено" та табличка під ним 7.2.4 "Зона дії" показують, що у місцях А та В зупинка та стоянка транспортних засобів заборонена.

Знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" свідчить про те, що водій червоного автомобіля перебуває на дорозі з одностороннім рухом.

Читаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

Отже, серед усіх місць, зображених на малюнку, дозволеним для паркування є Б.

Правильна відповідь

№2

