Хитрий тест ПДР: де можна припаркуватися

Каверзний тест ПДР — де можна припаркуватися
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про зупинку і стоянку. В якому місці може припаркуватися водій червоного авто у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".
Варіанти відповіді
- А.
- Б.
- В.
- Б та В.
- А та Б.
- Дозволено у будь-якому з місць.
- Заборонено в усіх м ісцях.
Розбір задачі
Дорожній знак 3.34 "Зупинку заборонено" та табличка під ним 7.2.4 "Зона дії" показують, що у місцях А та В зупинка та стоянка транспортних засобів заборонена.
Знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" свідчить про те, що водій червоного автомобіля перебуває на дорозі з одностороннім рухом.
Читаємо пункт 15.3 ПДР:
"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".
Отже, серед усіх місць, зображених на малюнку, дозволеним для паркування є Б.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!