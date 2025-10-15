Быстрый тест ПДД на перекрестке: каков порядок разъезда

Тест ПДД на перекрестке — каков порядок разъезда
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства пройдут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Трамвай, автомобиль, мотоцикл, мотоцикл.
- Трамвай, мотоцикл, автомобиль.
- Автомобиль, трамвай, мотоцикл, автомобиль
Разбор задачи
На перекрестке водитель трамвая проезжает прямо, а водители автомобиля и мотоцикла поворачивают налево.
Трамвай и мотоцикл находятся на главной дороге, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога", поэтому водитель автомобиля, который находится на второстепенной дороге, двинется последним.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Первым перекресток проедет водитель трамвая, а мотоциклист — вторым.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ
№2
