Быстрый тест ПДД на перекрестке: каков порядок разъезда

Кто последний? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства пройдут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Трамвай, автомобиль, мотоцикл, мотоцикл. Трамвай, мотоцикл, автомобиль. Автомобиль, трамвай, мотоцикл, автомобиль

Разбор задачи

На перекрестке водитель трамвая проезжает прямо, а водители автомобиля и мотоцикла поворачивают налево.

Трамвай и мотоцикл находятся на главной дороге, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога", поэтому водитель автомобиля, который находится на второстепенной дороге, двинется последним.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Первым перекресток проедет водитель трамвая, а мотоциклист — вторым.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№2

