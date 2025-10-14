Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Коварный тест ПДД — кто за кем проедет перекресток

Коварный тест ПДД — кто за кем проедет перекресток

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 19:45
Каверзный тест ПДД: кто за кем проедет перекресток
Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по темам о дистанции, интервале, встречном разъезде и о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Белый и синий автомобили одновременно, затем желтый.
  2. Желтый автомобиль, затем белый и синий одновременно.
  3. Синий автомобиль, желтый, белый.
  4. Белый автомобиль, желтый, синий.

Разбор задачи

Течст з ПДР: хто проїде перехрестя останнім?

На нерегулируемом перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает направо, водитель желтого — налево, а водитель белой машины проезжает прямо.

Водитель белого автомобиля движется на подъем, что подтверждает знак 1.6 "Крутой подъем".

Читаем пункт 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен уступить дорогу. На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 1.7 "Крутой спуск" при наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск".

Но в изображенной ситуации препятствий для водителя белого автомобиля на дороге нет. Поэтому никакого преимущества у него на дороге не возникает.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть первым проедет водитель синего автомобиля. У водителя желтого авто помеха с правой стороны также отсутствует, но он поворачивает налево и должен уступить дорогу синей машине, поворачивающей направо со встречного направления.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Соответственно последним проедет перекресток водитель белой машины.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации