Каверзный тест ПДД: кто за кем проедет перекресток

Задача на знание дорожных знаков и по темам о дистанции, интервале, встречном разъезде и о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Белый и синий автомобили одновременно, затем желтый. Желтый автомобиль, затем белый и синий одновременно. Синий автомобиль, желтый, белый. Белый автомобиль, желтый, синий.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает направо, водитель желтого — налево, а водитель белой машины проезжает прямо.

Водитель белого автомобиля движется на подъем, что подтверждает знак 1.6 "Крутой подъем".

Читаем пункт 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен уступить дорогу. На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 1.7 "Крутой спуск" при наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск".

Но в изображенной ситуации препятствий для водителя белого автомобиля на дороге нет. Поэтому никакого преимущества у него на дороге не возникает.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть первым проедет водитель синего автомобиля. У водителя желтого авто помеха с правой стороны также отсутствует, но он поворачивает налево и должен уступить дорогу синей машине, поворачивающей направо со встречного направления.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Соответственно последним проедет перекресток водитель белой машины.

Правильный ответ

№3

