Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать перекресток

Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать перекресток

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 19:45
Непростой тест ПДД: кто может проехать перекресток с регулировщиком
Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого транспортного средства может проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель трамвая.
  3. Мотоциклист.
  4. Всем водителям движение запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто може проїхати за сигналом регулювальника?

На перекрестке мотоциклист и водитель красного автомобиля поворачивают налево, а водитель трамвая едет прямо.

На перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщика, поэтому обращать внимание на знаки приоритета не стоит.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

В изображенной ситуации регулировщик стоит с руками вытянутыми в стороны.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"С левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом все водители должны ждать другие сигналы регулировщика.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации