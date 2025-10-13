Непростой тест ПДД: кто может проехать перекресток с регулировщиком

Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого транспортного средства может проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель трамвая. Мотоциклист. Всем водителям движение запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке мотоциклист и водитель красного автомобиля поворачивают налево, а водитель трамвая едет прямо.

На перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщика, поэтому обращать внимание на знаки приоритета не стоит.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

В изображенной ситуации регулировщик стоит с руками вытянутыми в стороны.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"С левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом все водители должны ждать другие сигналы регулировщика.

Правильный ответ

№4

