Непростой тест ПДД: кто может проехать перекресток с регулировщиком

Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать перекресток
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого транспортного средства может проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель трамвая.
- Мотоциклист.
- Всем водителям движение запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке мотоциклист и водитель красного автомобиля поворачивают налево, а водитель трамвая едет прямо.
На перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщика, поэтому обращать внимание на знаки приоритета не стоит.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".
В изображенной ситуации регулировщик стоит с руками вытянутыми в стороны.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"С левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Таким образом все водители должны ждать другие сигналы регулировщика.
Правильный ответ
№4
