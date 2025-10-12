Непростой тест ПДД: какая траектория разворота разрешена

Тест ПДД о развороте — какая траектория разрешена
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Какая траектория въезда на АЗС разрешается водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Траектория А.
- Траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Разворот по траектории А происходит совсем рядом с автобусной остановкой.
Читаем пункт 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается:
- на железнодорожных переездах;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- в тоннелях;
- при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками "Место для разворота".
Следовательно, никаких ограничений на разворот водитель белого авто в изображенной ситуации не имеет.
Разрешается ли водителю движение задним ходом по траектории Б? Читаем пункт 10.10 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".
Никаких запретов на движение задним ходом водитель белого авто в изображенной ситуации также не имеет. В конце концов, въезд на АЗС не считается перекрестком.
Правильный ответ
№3
