Непростой тест ПДД: какая траектория разворота разрешена

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Какая траектория въезда на АЗС разрешается водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Разворот по траектории А происходит совсем рядом с автобусной остановкой.

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в тоннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками "Место для разворота".

Следовательно, никаких ограничений на разворот водитель белого авто в изображенной ситуации не имеет.

Разрешается ли водителю движение задним ходом по траектории Б? Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Никаких запретов на движение задним ходом водитель белого авто в изображенной ситуации также не имеет. В конце концов, въезд на АЗС не считается перекрестком.

Правильный ответ

№3

