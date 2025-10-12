Непростий тест ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена

Тест ПДР про розворот — яка траєкторія дозволена
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Яка траєкторія в’їзду на АЗС дозволяється водію білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Траєкторія А.
- Траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Розворот по траєкторії А відбувається зовсім поруч з автобусною зупинкою.
Читаємо пункт 10.7 ПДР:
"Розворот забороняється:
- на залізничних переїздах;
- на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
- у тунелях;
- за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку;
- на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
- на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками "Місце для розвороту".
Отже, жодних обмежень на розворот водій білого авто у зображеній ситуації не має.
Чи дозволяється водію рух заднім ходом за траєкторією Б? Читаємо пункт 10.10 ПДР:
"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".
Жодних заборон на рух заднім ходом водій білого авто у зображеній ситуації також не має. Зрештою, вʼїзд на АЗС не вважається перехрестям.
Правильна відповідь
№3
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!