Непростий тест ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена

Як правильно? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Яка траєкторія в’їзду на АЗС дозволяється водію білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Розворот по траєкторії А відбувається зовсім поруч з автобусною зупинкою.

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

на залізничних переїздах;

на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

у тунелях;

за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку;

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;

на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками "Місце для розвороту".

Отже, жодних обмежень на розворот водій білого авто у зображеній ситуації не має.

Чи дозволяється водію рух заднім ходом за траєкторією Б? Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Жодних заборон на рух заднім ходом водій білого авто у зображеній ситуації також не має. Зрештою, вʼїзд на АЗС не вважається перехрестям.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: