Дата публікації: 13 жовтня 2025 19:45
Непростий тест ПДР: хто може проїхати перехрестя з регулювальником
Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого транспортного засобу може проїхати перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій трамвая.
  3. Мотоцикліст.
  4. Усім водіям рух заборонений.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто може проїхати за сигналом регулювальника?

На перехресті мотоцикліст та водій червоного автомобіля повертають ліворуч, а водій трамвая їде прямо.

На перехресті порядок руху визначається сигналами регулювальника, тому звертати увагу на знаки пріоритету не варто.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".

У зображеній ситуації регулювальник стоїть з руками витягнутими в сторони.

Читаємо пункт 8.8 ПДР

"З лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином усі водії мають чекати на інші сигнали регулювальника.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
