Непростий тест ПДР: хто може проїхати перехрестя з регулювальником

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого транспортного засобу може проїхати перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій трамвая. Мотоцикліст. Усім водіям рух заборонений.

Розбір задачі

На перехресті мотоцикліст та водій червоного автомобіля повертають ліворуч, а водій трамвая їде прямо.

На перехресті порядок руху визначається сигналами регулювальника, тому звертати увагу на знаки пріоритету не варто.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".

У зображеній ситуації регулювальник стоїть з руками витягнутими в сторони.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"З лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином усі водії мають чекати на інші сигнали регулювальника.

Правильна відповідь

№4

