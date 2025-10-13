Непростий тест ПДР: хто може проїхати перехрестя з регулювальником

Тест ПДР з регулювальником — хто може проїхати перехрестя
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого транспортного засобу може проїхати перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій трамвая.
- Мотоцикліст.
- Усім водіям рух заборонений.
Розбір задачі
На перехресті мотоцикліст та водій червоного автомобіля повертають ліворуч, а водій трамвая їде прямо.
На перехресті порядок руху визначається сигналами регулювальника, тому звертати увагу на знаки пріоритету не варто.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".
У зображеній ситуації регулювальник стоїть з руками витягнутими в сторони.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"З лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Таким чином усі водії мають чекати на інші сигнали регулювальника.
Правильна відповідь
№4
