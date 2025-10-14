Быстрый тест ПДД: что разрешает этот дорожный знак

Тест ПДД — что позволяет этот дорожный знак
Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 07:35
Что это значит? Рисунок: "За! Правилами"
Задача на знание дорожных знаков. Что означает изображенный на рисунке дорожный знак?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Реклама
Читайте также:
Варианты ответа
- Разрешает маршрут движения только в направлении стрелки.
- Запрещает маршрут движения в направлении стрелки.
- Обозначает маршрут движения, если на перекрестке движение в отдельных направлениях запрещено.
Разбор задачи
Знак 5.62 "Схема движения" обозначает маршрут движения, если на перекрестке движение в отдельных направлениях запрещено, или обозначает разрешенные направления движения на перекрестке со сложной планировкой.
Правильный ответ
№3
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама