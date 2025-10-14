Видео
Видео

Тест ПДД — что позволяет этот дорожный знак

Дата публикации 14 октября 2025 07:35
Быстрый тест ПДД: что разрешает этот дорожный знак
Что это значит? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Что означает изображенный на рисунке дорожный знак?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешает маршрут движения только в направлении стрелки.
  2. Запрещает маршрут движения в направлении стрелки.
  3. Обозначает маршрут движения, если на перекрестке движение в отдельных направлениях запрещено.

Разбор задачи

Знак 5.62 "Схема движения" обозначает маршрут движения, если на перекрестке движение в отдельных направлениях запрещено, или обозначает разрешенные направления движения на перекрестке со сложной планировкой.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
