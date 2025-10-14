Відео
Тест ПДР — що дозволяє цей дорожній знак

Дата публікації: 14 жовтня 2025 07:35
Швидкий тест ПДР: що дозволяє цей дорожній знак
Що це значить? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Що означає зображений на малюнку дорожній знак?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволяє маршрут руху лише в напрямку стрілки.
  2. Забороняє маршрут руху в напрямку стрілки.
  3. Позначає маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: що означає цей дорожній знак?

Знак 5.62 "Схема руху" позначає маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено, або позначає дозволені напрямки руху на перехресті зі складним плануванням.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
