Швидкий тест ПДР: що дозволяє цей дорожній знак

Тест ПДР — що дозволяє цей дорожній знак
Дата публікації: 14 жовтня 2025 07:35
Що це значить? Малюнок: "За! Правилами"
Задача на знання дорожніх знаків. Що означає зображений на малюнку дорожній знак?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяє маршрут руху лише в напрямку стрілки.
- Забороняє маршрут руху в напрямку стрілки.
- Позначає маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено.
Розбір задачі
Знак 5.62 "Схема руху" позначає маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено, або позначає дозволені напрямки руху на перехресті зі складним плануванням.
Правильна відповідь
№3
