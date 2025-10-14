Швидкий тест ПДР: що дозволяє цей дорожній знак

Що це значить? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Що означає зображений на малюнку дорожній знак?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволяє маршрут руху лише в напрямку стрілки. Забороняє маршрут руху в напрямку стрілки. Позначає маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено.

Розбір задачі

Знак 5.62 "Схема руху" позначає маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено, або позначає дозволені напрямки руху на перехресті зі складним плануванням.

Правильна відповідь

№3

