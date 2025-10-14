Каверзний тест ПДР: хто за ким проїде перехрестя

Підступний тест ПДР — хто за ким проїде перехрестя
Задача на знання дорожніх знаків та з тем про дистанцію, інтервал, зустрічний роз'їзд та про проїзд перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Білий та синій автомобілі одночасно, потім жовтий.
- Жовтий автомобіль, потім білий та синій одночасно.
- Синій автомобіль, жовтий, білий.
- Білий автомобіль, жовтий, синій.
Розбір задачі
На нерегульованому перехресті водій синього автомобіля повертає праворуч, водій жовтого — ліворуч, а водій білої машини проїжджає прямо.
Водій білого автомобіля рухається на підйом, що підтверджує знак 1.6 "Крутий підйом".
Читаємо пункт 13.4 ПДР:
"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. На ділянках доріг, позначених знаками 1.6 1.6 "Крутий підйом" і 1.7 1.7 "Крутий спуск" за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск".
Але в зображеній ситуації перешкод для водія білого автомобіля на дорозі немає. Тому жодної переваги у нього на дорозі не виникає.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Тобто першим проїде водій синього автомобіля. У водія жовтого авто перешкода з правого боку також відсутня, але він повертає ліворуч й повинен дати дорогу синій машині, що повертає праворуч з зустрічного напрямку.
Читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Відповідно останнім проїде перехрестя водій білої машини.
Правильна відповідь
№3
