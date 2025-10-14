Каверзний тест ПДР: хто за ким проїде перехрестя

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з тем про дистанцію, інтервал, зустрічний роз'їзд та про проїзд перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Білий та синій автомобілі одночасно, потім жовтий. Жовтий автомобіль, потім білий та синій одночасно. Синій автомобіль, жовтий, білий. Білий автомобіль, жовтий, синій.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті водій синього автомобіля повертає праворуч, водій жовтого — ліворуч, а водій білої машини проїжджає прямо.

Водій білого автомобіля рухається на підйом, що підтверджує знак 1.6 "Крутий підйом".

Читаємо пункт 13.4 ПДР:

"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. На ділянках доріг, позначених знаками 1.6 1.6 "Крутий підйом" і 1.7 1.7 "Крутий спуск" за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск".

Але в зображеній ситуації перешкод для водія білого автомобіля на дорозі немає. Тому жодної переваги у нього на дорозі не виникає.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто першим проїде водій синього автомобіля. У водія жовтого авто перешкода з правого боку також відсутня, але він повертає ліворуч й повинен дати дорогу синій машині, що повертає праворуч з зустрічного напрямку.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Відповідно останнім проїде перехрестя водій білої машини.

Правильна відповідь

№3

