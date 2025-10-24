Хитрий тест з ПДР: з якою швидкість може рухатися авто

Тест ПДР — з якою швидкість може рухатися авто
Задача на знання заборонних дорожніх знаків та з теми про швидкість руху. З якою швидкістю дозволений подальший рух водію білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- До 40 км/год.
- До 50 км/год.
- До 60 км/год.
- До 90 км/год.
- До 110 км/год.
Розбір задачі
На ділянці дороги водій бачить перед собою знак 3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень".
Знак визначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені одним або кількома заборонними дорожніми знаками:
- 3.20 "Рух транспортних засобів без дотримання дистанції ... м заборонено".
- 3.25 "Обгін заборонено".
- 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено".
- 3.29 "Обмеження максимальної швидкості".
- 3.31 "Зона обмеження максимальної швидкості", 3.33 "Подачу звукового сигналу заборонено".
- 3.34 "Зупинку заборонено".
- 3.35 "Стоянку заборонено".
- 3.36 "Стоянку заборонено в непарні числа місяця".
- 3.37 "Стоянку заборонено в парні числа місяця".
- 3.38 "Зона обмеженої стоянки".
- 3.44 та 3.45 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено".
Отже, знак 3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень" жодним чином не стосується швидкісного режиму в населених пунктах, куди в’їжджає водій білого авто.
Читаємо пункт 12.4 ПДР:
"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год".
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!