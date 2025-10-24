Відео
Тест ПДР — з якою швидкість може рухатися авто

Дата публікації: 24 жовтня 2025 07:35
Оновлено: 16:03
Хитрий тест з ПДР: з якою швидкість може рухатися авто
Яка швидкість? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання заборонних дорожніх знаків та з теми про швидкість руху. З якою швидкістю дозволений подальший рух водію білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. До 40 км/год.
  2. До 50 км/год.
  3. До 60 км/год.
  4. До 90 км/год.
  5. До 110 км/год.

Розбір задачі

Тест з ПДР: з якою швидкістю може їхати водій білого авто?

На ділянці дороги водій бачить перед собою знак 3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень".

Знак визначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені одним або кількома заборонними дорожніми знаками:

  • 3.20 "Рух транспортних засобів без дотримання дистанції ... м заборонено".
  • 3.25 "Обгін заборонено".
  • 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено".
  • 3.29 "Обмеження максимальної швидкості".
  • 3.31 "Зона обмеження максимальної швидкості", 3.33 "Подачу звукового сигналу заборонено".
  • 3.34 "Зупинку заборонено".
  • 3.35 "Стоянку заборонено".
  • 3.36 "Стоянку заборонено в непарні числа місяця".
  • 3.37 "Стоянку заборонено в парні числа місяця".
  • 3.38 "Зона обмеженої стоянки".
  • 3.44 та 3.45 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено".

Отже, знак 3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень" жодним чином не стосується швидкісного режиму в населених пунктах, куди в’їжджає водій білого авто.

Читаємо пункт 12.4 ПДР:

"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
