Хитрый тест по ПДД: с какой скорость может двигаться авто

Тест ПДД — с какой скоростью может двигаться авто
Задача на знание запрещающих дорожных знаков и по теме о скорости движения. С какой скоростью разрешено дальнейшее движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- До 40 км/ч.
- До 50 км/ч.
- До 60 км/ч.
- До 90 км/ч.
- До 110 км/ч.
Разбор задачи
На участке дороги водитель видит перед собой знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений".
Знак определяет одновременно конец действия всех запретов и ограничений, введенных одним или несколькими запрещающими дорожными знаками:
- 3.20 "Движение транспортных средств без соблюдения дистанции ... м запрещено".
- 3.25 "Обгон запрещен".
- 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен".
- 3.29 "Ограничение максимальной скорости".
- 3.31 "Зона ограничения максимальной скорости", 3.33 "Подача звукового сигнала запрещена".
- 3.34 "Остановка запрещена".
- 3.35 "Стоянка запрещена".
- 3.36 "Стоянка запрещена в нечетные числа месяца".
- 3.37 "Стоянка запрещена в четные числа месяца".
- 3.38 "Зона ограниченной стоянки".
- 3.44 и 3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено".
Итак, знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений" никоим образом не касается скоростного режима в населенных пунктах, куда въезжает водитель белого авто.
Читаем пункт 12.4 ПДД:
"В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!