Хитрый тест по ПДД: с какой скорость может двигаться авто

Какая скорость? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих дорожных знаков и по теме о скорости движения. С какой скоростью разрешено дальнейшее движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

До 40 км/ч. До 50 км/ч. До 60 км/ч. До 90 км/ч. До 110 км/ч.

Разбор задачи

На участке дороги водитель видит перед собой знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений".

Знак определяет одновременно конец действия всех запретов и ограничений, введенных одним или несколькими запрещающими дорожными знаками:

3.20 "Движение транспортных средств без соблюдения дистанции ... м запрещено".

3.25 "Обгон запрещен".

3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен".

3.29 "Ограничение максимальной скорости".

3.31 "Зона ограничения максимальной скорости", 3.33 "Подача звукового сигнала запрещена".

3.34 "Остановка запрещена".

3.35 "Стоянка запрещена".

3.36 "Стоянка запрещена в нечетные числа месяца".

3.37 "Стоянка запрещена в четные числа месяца".

3.38 "Зона ограниченной стоянки".

3.44 и 3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено".

Итак, знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений" никоим образом не касается скоростного режима в населенных пунктах, куда въезжает водитель белого авто.

Читаем пункт 12.4 ПДД:

"В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: