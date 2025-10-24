Видео
Україна
Видео

Тест ПДД — с какой скоростью может двигаться авто

Тест ПДД — с какой скоростью может двигаться авто

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 07:35
обновлено: 16:03
Хитрый тест по ПДД: с какой скорость может двигаться авто
Какая скорость? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих дорожных знаков и по теме о скорости движения. С какой скоростью разрешено дальнейшее движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Варианты ответа

  1. До 40 км/ч.
  2. До 50 км/ч.
  3. До 60 км/ч.
  4. До 90 км/ч.
  5. До 110 км/ч.

Разбор задачи

Тест з ПДР: з якою швидкістю може їхати водій білого авто?

На участке дороги водитель видит перед собой знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений".

Знак определяет одновременно конец действия всех запретов и ограничений, введенных одним или несколькими запрещающими дорожными знаками:

  • 3.20 "Движение транспортных средств без соблюдения дистанции ... м запрещено".
  • 3.25 "Обгон запрещен".
  • 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен".
  • 3.29 "Ограничение максимальной скорости".
  • 3.31 "Зона ограничения максимальной скорости", 3.33 "Подача звукового сигнала запрещена".
  • 3.34 "Остановка запрещена".
  • 3.35 "Стоянка запрещена".
  • 3.36 "Стоянка запрещена в нечетные числа месяца".
  • 3.37 "Стоянка запрещена в четные числа месяца".
  • 3.38 "Зона ограниченной стоянки".
  • 3.44 и 3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено".

Итак, знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений" никоим образом не касается скоростного режима в населенных пунктах, куда въезжает водитель белого авто.

Читаем пункт 12.4 ПДД:

"В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
