Цікавий тест ПДР — куди може їхати автомобіль

Дата публікації: 28 жовтня 2025 07:35
Оновлено: 08:35
Хитрий тест ПДР: куди може їхати автомобіль
Куди дозволено? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди дозволено продовжити рух водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Прямо та ліворуч.
  2. Ліворуч.
  3. Прямо.
  4. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.
  5. Ліворуч та на у зворотному напрямку.
  6. Дозволено у будь-якому напрямку.

Розбір задачі

Тест з ПДР: які напрямки руху дозволені?

На перехресті водій білого автомобіля бачить перед собою знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що він виїжджає з дороги з одностороннім рухом, а отже у разі їзди у зворотному напрямку, водій опиниться проти потоку на зустрічній смузі. Це категорично заборонено.

Ще один знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч", дозволяє їхати лише у вказаних напрямках. Тобто рухатися прямо водій може, але повернути праворуч заборонено.

Повернути ліворуч водій також не може, адже перебуває у правій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь

№3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
