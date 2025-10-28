Хитрий тест ПДР: куди може їхати автомобіль

Цікавий тест ПДР — куди може їхати автомобіль
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди дозволено продовжити рух водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Прямо та ліворуч.
- Ліворуч.
- Прямо.
- Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.
- Ліворуч та на у зворотному напрямку.
- Дозволено у будь-якому напрямку.
Розбір задачі
На перехресті водій білого автомобіля бачить перед собою знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що він виїжджає з дороги з одностороннім рухом, а отже у разі їзди у зворотному напрямку, водій опиниться проти потоку на зустрічній смузі. Це категорично заборонено.
Ще один знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч", дозволяє їхати лише у вказаних напрямках. Тобто рухатися прямо водій може, але повернути праворуч заборонено.
Повернути ліворуч водій також не може, адже перебуває у правій смузі.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Правильна відповідь
№3
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
