Україна
Видео

Хитрый тест ПДД — можно ли сразу повернуть в левую полосу

Хитрый тест ПДД — можно ли сразу повернуть в левую полосу

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 07:35
обновлено: 08:09
Коварный тест ПДД: можно ли сразу повернуть в левую полосу
Так можно? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Может ли грузовик повернуть сразу на левую полосу, на которую въезжает скорая с выключенными специальными сигналами, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Варианты ответа

  1. Поворот разрешен.
  2. Поворот разрешен, но сначала надо пропустить скорую.
  3. Поворот запрещен.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений водію вантажівки такий маневр?

На правой полосе дороги возникла пробка, поэтому водитель грузовика намерен повернуть не на правую, а сразу на левую полосу. В то же время водитель автомобиля скорой помощи продолжает ехать прямо через перекресток по той же полосе, но с выключенными специальными сигналами.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Но на правой полосе образовалась пробка, поэтому водитель грузовика может воспользоваться пунктом 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство из-за своих габаритов или других причин не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 этих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или предписывающих дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

Несмотря на то, что скорая едет с выключенными специальными сигналами, водитель грузовика перед поворотом должен дать ей дорогу, ведь он едет в направлении зеленой стрелки включенной в дополнительной секции светофора при основном красном.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
