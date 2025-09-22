Тест ПДД, вокруг которого спорят водители: кто имеет приоритет

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Водитель грузового автомобиля. Водитель легкового автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке водитель грузовика движется прямо, а водитель белой легковушки поворачивает направо.

Большой ошибкой будет считать, что на рисунке изображены неравнозначные дороги только на том основании, что дорога, по которой движется легковушка не имеет разметки и визуально уже.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками 1.22, 1.23.1 - 1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

То есть такие основания, как наличие разметки или ширина полос, правилами не предусмотрены. А значит, на рисунке изображен перекресток равнозначных дорог. Поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№2

