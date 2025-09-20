Хитрый тест по ПДД: кому разрешено только одно направление

Сложный тест ПДД — кому разрешено только одно направление
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Кто из водителей может ехать только в одном направлении в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Водители синего и красного автомобилей.
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водители красного и белого автомобилей.
Разбор задачи
На перекрестке установлены дорожные знаки 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги". Но они никак не влияют на решение этой задачи, в отличие от других знаков.
Красный автомобиль находится в левой полосе, и перед собой видит знак 5.16 "Направление движения по полосам". Он разрешает поворот налево и разворот с левой полосы.
Водителю желтого авто этот знак с правой полосы позволяет проехать прямо и повернуть направо.
Водитель белой машины видит знак 4.5 "Движение прямо или налево", который позволяет ему ехать прямо, повернуть налево и развернуться.
Водитель синего автомобиля под знаком 4.5 "Движение прямо или налево" занял крайнюю правую полосу, а оттуда повернуть налево и развернуться нельзя.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."
Таким образом водитель синего автомобиля с крайней правой полосы может проехать только в одном направлении — прямо.
Правильный ответ
№2
