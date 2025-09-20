Хитрый тест по ПДД: кому разрешено только одно направление

Кто ограничен? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Кто из водителей может ехать только в одном направлении в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водители синего и красного автомобилей. Водитель белого автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Водители красного и белого автомобилей.

Разбор задачи

На перекрестке установлены дорожные знаки 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги". Но они никак не влияют на решение этой задачи, в отличие от других знаков.

Красный автомобиль находится в левой полосе, и перед собой видит знак 5.16 "Направление движения по полосам". Он разрешает поворот налево и разворот с левой полосы.

Водителю желтого авто этот знак с правой полосы позволяет проехать прямо и повернуть направо.

Водитель белой машины видит знак 4.5 "Движение прямо или налево", который позволяет ему ехать прямо, повернуть налево и развернуться.

Водитель синего автомобиля под знаком 4.5 "Движение прямо или налево" занял крайнюю правую полосу, а оттуда повернуть налево и развернуться нельзя.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Таким образом водитель синего автомобиля с крайней правой полосы может проехать только в одном направлении — прямо.

Правильный ответ

№2

