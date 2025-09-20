Відео
Складний тест ПДР — кому дозволений лише один напрямок

Складний тест ПДР — кому дозволений лише один напрямок

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 11:40
Хитрий тест з ПДР: кому дозволений лише один напрямок
Хто обмежений? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв може їхати лише в одному напрямку у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Водії синього та червоного автомобілів.
  4. Водій білого автомобіля.
  5. Водій жовтого автомобіля.
  6. Водії червоного та білого автомобілів.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто може їхати лише в одному напрямку?

На перехресті встановлені дорожні знаки 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та табличку 7.8 "Напрямок головної дороги". Але вони жодним чином не впливають на розвʼязання цієї задачі, на відміну від інших знаків.

Червоний автомобіль знаходиться в лівій смузі, та перед собою бачить знак 5.16 "Напрямок руху по смугах". Він дозволяє поворот ліворуч та розворот з лівої смуги .

Водієві жовтого авто цей знак з правої смуги дозволяє проїхати прямо та повернути праворуч.

Водій білої машини бачить знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч", який дозволяє йому їхати прямо, повернути ліворуч та розвернутися.

Водій синього автомобіля під знаком 4.5 "Рух прямо або ліворуч" зайняв крайню праву смугу, а звідти повернути ліворуч та розвернутися не можна.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Таким чином водій синього автомобіля з крайньої правої смуги може проїхати лише в одному напрямку — прямо.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
