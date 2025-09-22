Тест ПДР, навколо якого сперечаються водії: хто має пріоритет

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Водій вантажного автомобіля. Водій легкового автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті водій вантажівки рухається прямо, а водій білого легковика повертає праворуч.

Великою помилкою буде вважати, що на малюнку зображені нерівнозначні дороги лише на тій підставі, що дорога, якою рухається легковик не має розмітки та візуально вужча.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1 — 1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Тобто такі підстави, як наявність розмітки або ширина смуг, правилами не передбачені. А отже, на малюнку зображене перехрестя рівнозначних доріг. Тому читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№2

