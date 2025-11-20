Тест ПДР: хто поступиться при повороті ліворуч

Хто поступиться? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв зобов'язаний поступитися під час повороту ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Водій автомобіля. Водій мікроавтобуса.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій автомобіля повертає ліворуч з крайньої лівої смуги, а водій мікроавтобуса виконує той самий маневр з середньої смуги.

Увімкнена зелена стрілочка у додатковій секції світлофора при основному червоному та розмітка 1.18 на дорозі дозволяють поворот ліворуч обом водіям. Хто ж з них має поступитися?

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам. Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього і виконують розворот".

Правильна відповідь

№2

