Тест ПДР — хто порушує правила на круговому перехресті

Дата публікації: 29 жовтня 2025 07:35
Оновлено: 21:08
Тест ПДР на круговому перехресті: хто порушує правила
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів порушує правила на круговому перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водії жовтого та синього автомобілів.
  3. Водій жовтого автомобіля.
  4. Водій синього автомобіля.
  5. Усі водії порушують правила.
  6. Жоден з водіїв не порує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила на колі?

Водії синього та жовтого автомобілів з'їжджають з кола з лівою та правої смуги, відповідно, а водій червоної машини заїжджає на нього з крайньої лівої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Тобто заїжджати на коло та виїжджати з кола можна з будь-якої смуги. Але водій жовтого авто повертає праворуч у ліву смугу.

Читаємо першу частину пункту 10.5 ПДР

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
