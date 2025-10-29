Тест ПДР на круговому перехресті: хто порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів порушує правила на круговому перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водії жовтого та синього автомобілів. Водій жовтого автомобіля. Водій синього автомобіля. Усі водії порушують правила. Жоден з водіїв не порує правила.

Розбір задачі

Водії синього та жовтого автомобілів з'їжджають з кола з лівою та правої смуги, відповідно, а водій червоної машини заїжджає на нього з крайньої лівої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Тобто заїжджати на коло та виїжджати з кола можна з будь-якої смуги. Але водій жовтого авто повертає праворуч у ліву смугу.

Читаємо першу частину пункту 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Правильна відповідь

№3

